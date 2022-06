Ipsen : Accord pour l'acquisition d'Epizyme

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition d'Epizyme, société biopharmaceutique 'engagée à développer et fournir des traitements innovants grâce à de nouveaux médicaments épigénétiques pour les patients atteints de cancer'.



L'acquisition se concentre sur le médicament principal d'Epizyme, le Tazverik (tazemetostat), un inhibiteur d'EZH2 sans chimiothérapie, premier de sa catégorie, approuvé par les autorités américaines dans le cadre d'une procédure accélérée en 2020.



Ipsen lancera une OPA sur les actions en circulation d'Epizyme au prix de 1,45 dollar par action en numéraire à la clôture de la transaction, pour un montant total initial estimé à 247 millions de dollars, auquel s'ajoute un certificat de valeur garantie (CVG) par action.



La transaction, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration respectifs d'Ipsen et d'Epizyme, devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre 2022, sous réserve de la satisfaction de toutes les conditions de clôture.



