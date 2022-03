Intrasense : Le titre chute, un broker abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Intrasense cède près de 4% à Paris, alors qu'Invest Securities annonce abaisser son objectif de cours de 1,02 à 0,86 euro sur le titre, tout en ré réitère son opinion achat.



L'analyste estime que la publication des résultats 2021 a été marquée par une croissance au-dessus des attentes et des OPEX plus élevées résultant sur un léger creusement de la perte nette.



' En 2022, le groupe anticipe une accélération de l'activité grâce au renforcement de la force commerciale en Europe et en Chine et à l'innovation ' indique Invest Securities.



' Au regard de la situation politique en Europe de l'Est, où le groupe opère via des accords locaux, et compte tenu de la situation sanitaire volatile en Chine (30% CA), avec le reconfinement de nombreuses villes, nous adoptons une posture plus prudente en 2022 ' rajoute le bureau d'analyses.





