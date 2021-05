Intrasense : Lance une augmentation de capital de 4,9 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Intrasense annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) pour un montant maximal de 4,9 ME, au prix de 0,70E par action, avec une parité de deux actions nouvelles pour sept actions existantes.



'Les fonds levés seront destinés au développement R&D et au marketing sur nos géographies clés. Notre ambition est d'atteindre un chiffre d'affaires de 30 ME à cinq ans tout en poursuivant le contrôle strict de nos coûts afin de maintenir la Société dans une situation financière saine telle qu'aujourd'hui', indique Nicolas Reymond, Directeur général d'Intrasense.



Mettant en avant sa 'croissance continue depuis trois ans' et un 'équilibre opérationnel' en 2020, Intrasense assure entamer 'une nouvelle phase de croissance et d'innovation', avec l'ambition de confirmer son positionnement et de devenir un leader mondial en imagerie dédiée à l'oncologie.



Intrasense annonce ainsi le lancement de Myra, une nouvelle ligne de produits pour l'imagerie médicale dédiée au suivi des patients en oncologie.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.