Intrasense : Invest Securities dégrade son conseil

(CercleFinance.com) - Invest Securities dégrade sa recommandation sur le titre Intrasense, passant de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours inchangé de 0,53 euro.



'A la suite de la forte hausse du cours depuis fin juillet (+21%), le potentiel de revalorisation est désormais consommé', estime l'analyste.



Invest rappelle que cette hausse rapide s'est effectuée sans annonce majeure, mais le broker souligne 'le newsflow positif depuis l'annonce du succès de l'OPA avec notamment la signature d'un accord commercial en Italie et de développement avec Guerbet.'



Invest Securities attend désormais la prochaine publication, le 20 septembre, pour obtenir des éclairages quant à la dynamique de croissance en 2023 et obtenir plus de visibilité sur les perspectives 2026 qu'il juge 'trop prudentes'.



