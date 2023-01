Intrasense : Invest Securities abaisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que l'entrée au capital de Guerbet est satisfaisante sur plusieurs points : elle permet de mettre fin au cycle boursier baissier, renforce significativement la trésorerie en écartant tout risque de solvabilité et ouvre une nouvelle page du développement aux côtés d'un acteur et actionnaire de référence.



' Si le prix de l'OPA peut se justifier au regard de l'abaissement massif des objectifs 2026, nous restons plus optimistes dans nos estimations et sur notre valorisation. Alors que l'OPA constitue une fenêtre de liquidité immédiate, nous considérons qu'elle ne reflète pas justement les perspectives MT ' indique le bureau d'analyses.



Invest Securities abaisse son objectif de cours à 0,53E (contre 0,74E) et confirme son opinion à achat.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.