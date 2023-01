Intrasense : Guerbet prend une participation de 39%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Intrasense annonce l'entrée à son capital du groupe Guerbet à hauteur de 39% par le biais d'une augmentation de capital réservée d'un montant total de 8,8 ME à un prix d'émission de 0,44 euro par action, soit une prime de 34,15% par rapport au dernier cours de bourse d'Intrasense.



A la suite de cette prise de participation, Guerbet prévoit de déposer prochainement, sur une base volontaire, un projet d'offre publique d'achat portant sur le solde des actions Intrasense, au prix de 0,44 euro par action de façon à offrir aux actionnaires d'Intrasense une liquidité immédiate dans les mêmes conditions de prix, sans volonté d'engager un retrait de la cote d'Intrasense.



'Notre objectif est d'accélérer notre dynamique de croissance en continuant d'investir dans l'innovation et en maximisant la diffusion de nos solution', a commenté Nicolas Reymond, Directeur général d'Intrasense.



