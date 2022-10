Intrasense : Contrat 'historique' avec le brésilien MV

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Intrasense annonce la signature d'un 'contrat historique de huit ans' avec MV, spécialiste brésilien de technologie médicale.



MV a choisi la plateforme Myrian et ses solutions de visualisation d'examens scanner et IRM afin de compléter son portefeuille de solutions logicielles en Amérique latine.



MV commercialisera l'offre Intrasense au Brésil, au Panama, en Colombie et en Argentine, en complément de sa plateforme RIS/PACS VIVACE MV.



Les termes de ce contrat prévoient la possibilité pour MV de fournir à l'ensemble de ses clients d'imagerie la plateforme Myrian, dans son offre de base, et de proposer des modules cliniques avancés complémentaires à travers des ventes additionnelles pour Intrasense.



Ce nouveau partenariat permettra à MV de continuer sa croissance de parts de marchés sur ses zones clés et d'apporter un véritable différentiateur clinique. Pour Intrasense, il s'agit d'une opportunité majeure de pénétrer le marché brésilien avec un acteur de référence, sécurisant également des revenus récurrents pour les années à venir.



