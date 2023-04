Innate pharma : La biotech Innate Pharma s'allie à un nouveau mastodonte, le japonais Takeda, pour ses anticorps

(BFM Bourse) - Cet accord prévoit un versement initial de 5 millions de dollars et montant potentiel de 410 millions de dollars.

Innate Pharma convainc un nouveau ténor de l'industrie pharmaceutique. La biotech marseillaise spécialisée en immuno-oncologie a annoncé lundi matin un nouvel accord de licence avec cette fois le japonais Takeda, mastodonte dont la capitalisation boursière frôle les 50 milliards de dollars.

Innate Pharma accorde ainsi à la société nippone les droits exclusifs mondiaux pour la recherche et le développement d’anticorps conjugués ("Antibody Drug Conjugates" – ADC), qui sont principalement utilisés pour traiter la maladie coeliaque, une intolérance au gluten. Cette maladie entraîne des troubles de l'intestin grêle, comme une inflammation de la muqueuse intestinale, et affecte environ 1% de la population européenne, selon la Société nationale française de gastro-entérologie.

Takeda sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits potentiels développés utilisant les anticorps sous licence, explique Innate Pharma, dans un communiqué.

Jusqu'à 410 millions d'euros de versements

"Nous sommes heureux de collaborer avec Takeda dont l’expérience dans le développement de nouveaux médicaments dans de multiples domaines thérapeutiques est reconnue. Cet accord élargit l’application de la science d’Innate au-delà de notre focus en oncologie et illustre comment notre expertise en ingénierie des anticorps peut jouer un rôle majeur dans le développement d’anticorps conjugués (ADC)", a déclaré Yannis Morel, vice-président exécutif, stratégie produits & business development chez Innate Pharma, cité dans le communiqué.

Les termes de l'accord de licence prévoient un versement initial de 5 millions de dollars à Innate Pharma. Le groupe marseillais pourra recevoir un montant total potentiel maximal de 410 millions de dollars si toutes les étapes sont atteintes pendant la durée de l'accord, ainsi que des redevances sur les potentielles ventes nettes de tout produit commercial résultant de la licence.

A la Bourse de Paris, l'action Innate Pharma enregistre un net coup de boost grâce à ce partenariat s'adjugeant 14,75% à 3,08 euros.

Le groupe avait déjà connu une progression comparable en décembre à la suite de l'extension de son partenariat avec Sanofi portant sur les cellules "natural killer" en oncologie, des lymphocytes capables de tuer des cellules infectées ou cancéreuses.

En plus de Sanofi et Takeda, Innate Pharma a noué des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk ainsi qu'un partenariat multi-produits avec AstraZeneca. Ce dernier a notamment acquis, en 2018, l'intégralité des droits de son produit le plus avancé, monalizumab, en oncologie.

