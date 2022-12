Innate pharma : Sanofi étend son partenariat avec Innate Pharma dans l'oncologie, l'action flambe

(BFM Bourse) - La biotech marseillaise spécialisée en immuno-oncologie et le groupe pharmaceutique français ont annoncé l'extension de leur partenariat dans le développement d'anticorps multispécifiques. Dans le cadre de cet accord, Sanofi obtient une licence exclusive pour le développement, la fabrication et la commercialisation des futurs candidats-médicaments. Les deux sociétés avaient signé un premier accord en 2016 autour des cellules "natural killer" en oncologie.

Innate Pharma et Sanofi poursuivent leur chemin ensemble. Les deux partenaires ont annoncé ce lundi étendre leur collaboration sur les anticorps multispécifiques engageant les cellules "natural killer" (NK) en oncologie. Appartenant au système immunitaire inné, les cellules "natural killer" sont des lymphocytes capables de tuer les cellules infectées ou cancéreuses.

Sur le plan boursier, ce gage de confiance de la part de son partenaire français Sanofi entraînait une progression de 14% du cours d'Innate à 2,34 euros vers 10H30, traduisant une capitalisation de près de 190 millions d'euros.

Un premier accord en 2016

La société de biotechnologies fondée en 1999 à Marseille-Luminy cherche à améliorer la prise en charge des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques permettant de mieux diriger le système immunitaire des patients contre les tumeurs. Son produit le plus avancé à ce jour est le monalizumab (ex-IPH2201). Son potentiel a convaincu Sanofi de signer en 2016 un premier accord autour des NK cell engagers pour générer et évaluer jusqu'à deux candidats bispécifiques, actuellement en cours d'évaluation par les équipes R&D de Sanofi et dont l'un se trouve en phase d'étude clinique.

Selon les termes du premier accord de licence, Sanofi s'assurait du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits issus de la collaboration avec Innate Pharma. A ce jour, la biotech a annoncé avoir reçu 13 millions d'euros en paiement d'étapes, liés à l'atteinte d'objectifs de développement et de commercialisation pouvant atteindre 400 millions d'euros ainsi qu'à des redevances assises sur les ventes nettes.

Ce lundi, Innate Pharma et Sanofi ont donc annoncé étendre leur collaboration. Dans le cadre de ce partenariat, Sanofi obtient une licence exclusive pour le programme d'anticorps multispécifiques engageant les cellules NK ciblant la protéine B7-H3 issue de la plateforme ANKETTM (Antibody-based NK Cell Engager Therapeutics) d'Innate Pharma. Cette plateforme permet de développer une nouvelle génération de NK cell engagers multi-spécifiques pour traiter certains types de cancer.

Sanofi acquiert également une option d'ajouter jusqu'à deux cibles additionnelles de la plateforme ANKETTM. A la suite de la sélection de chaque candidat-médicament, le groupe pharmaceutique français sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits.

Des recettes supplémentaires pour Innate

Pour Innate Pharma, l'extension de ce partenariat se traduit par des recettes supplémentaires. Selon les termes du nouvel accord de licence, la biotech recevra en effet un paiement initial de 25 millions d'euros et jusqu'à 1,35 milliard d'euros en paiement d'étapes liés à l'atteinte d'objectifs précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les potentielles ventes nettes. La clôture de la transaction est soumise à autorisation des autorités américaines.

Les termes financiers du nouvel accord de licence avec Sanofi sont "sensiblement améliorés par rapport à par rapport au premier accord" indique Stifel dans sa note du jour consacrée à Innate Pharma. "Les récents développements confirment que, derrière le monalizumab, ANKET est certainement l'actif le plus intéressant pour Innate Pharma, tandis que la valeur du lacutamab dépendra fortement des données sur le PTCL [lymphome périphérique à cellules T, NDLR]", ajoute le bureau d'études.

Pour Stifel, le titre Innate Pharma est sous-évalué, "malgré les nouvelles données positives présentées à l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer (EORTC) et à l'American Society of Hematology avec lacutamab à la fin de 2022, l'engagement renouvelé d'Astra Zeneca derrière monalizumab mais également IPH5201 (qui évolue dans un essai de phase 2 appelé MATISSE avec durvalumab dans le cancer du poumon) et maintenant l'accord élargi avec Sanofi sur la plateforme ANKET". Ce sont autant d'arguments qui poussent le bureau d'études à réitérer son avis à l'achat ainsi que son objectif de cours de 5,7 euros sur le titre Innate Pharma.

En plus de Sanofi, Innate Pharma a noué des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk ainsi qu'un partenariat multi-produits avec AstraZeneca.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse