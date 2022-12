Innate pharma : Stifel reste à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 5,7 euros sur Innate Pharma, titre 'significativement sous-valorisé' selon lui, après l'annonce d'une extension de la collaboration entre le laboratoire pharmaceutique et Sanofi sur la plateforme ANKET.



Le broker souligne que l'action est restée non affectée, en dépit de plusieurs nouvelles positives récentes, comme les données présentées à l'EORTC et l'ASH avec lacutamab, et l'engagement renouvelé d'AstraZeneca derrière monalizumab, mais aussi IPH5201.



