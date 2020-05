Innate pharma : Hausse de 39% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Innate Pharma affiche un chiffre d'affaires pour les trois premiers mois de 2020 de 19,3 millions d'euros (contre 13,9 millions pour le premier trimestre 2019) provenant majoritairement des accords de co-développement et commercialisation avec AstraZeneca.



Au 31 mars 2020, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la société biopharmaceutique s'élevaient à 206,9 millions d'euros, pour un total du passif financier de 19,3 millions à la même date.



Innate Pharma précise avoir enregistré une variation négative de 5,8 millions d'euros de ses instruments financiers valorisés en juste valeur du fait de l'impact de la crise du Covid-19 sur les marchés financiers.



