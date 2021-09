Innate pharma : Deux présentations prévues à l'ESMO

(CercleFinance.com) - Innate Pharma s'adjuge plus de 8%, après que la société biopharmaceutique a annoncé que deux présentations orales importantes sont à venir au congrès virtuel annuel de l'ESMO (European Society for Medical Oncology).



AstraZeneca présentera des données récentes de l'essai de phase 2 COAST, portant sur la survie sans progression avec durvalumab en combinaison avec monalizumab et oleclumab, dans le cancer du poumon non à petites cellules, non opérable, de stade III.



De plus, Innate présentera des données précliniques issues de sa plateforme propriétaire ANKET (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics), qui permet de développer une nouvelle génération de NK cell engagers multi-spécifiques.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

