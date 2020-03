Ingenico group : Niveau record pour les micro-dons

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que les micro-dons enregistrés sur ses solutions ont connu un niveau record en 2019.



Sur l'année 2019 le nombre de micro-dons en France a été multiplié par deux par rapport à 2018, s'élevant ainsi à 11 415 309 micro-dons sur un an, pour un montant total de 2 691 036 E collectés.



Au Royaume-Uni, le nombre de micro-dons en 2019 s'est élevé à 1 114 401, pour un montant équivalant à 505 787 E. En Espagne, Ingenico a enregistré 4 416 906 micro-dons, pour un montant collecté de 817 627 E.



En Europe, Ingenico et ses trois partenaires - microDON (France), Pennies (Royaume-Uni) et Worldcoo (Espagne) - ont ainsi été à l'origine cette année de 16 946 616 micro-dons, pour un montant total de 4 014 450 E.



Olivier Cueille, Directeur général de microDON, indique : ' Nous devons profiter de cette dynamique extrêmement positive, en démultipliant l'engagement solidaire en entreprise et en accélérant le déploiement de nos solutions pour, avec Ingenico, faire grandir l'impact de L'ARRONDI solidaire '.



