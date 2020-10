Ingenico group : Baisse organique de 9% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Le fournisseur de solutions de paiement Ingenico Group affiche au titre du troisième trimestre un chiffre d'affaires net de 646 millions d'euros, en baisse de 14% en données publiées et de 9% à données comparables.



La business unit Retail a réalisé un CA net de 348 millions, affichant une recul de 5% à données comparables, tandis que la business unit B&A a généré un CA net de 297 millions, en baisse de 14% à données comparables.



Ingenico confirme ses objectifs 2020 d'un CA net en baisse organique 'à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute', d'une marge d'EBITDA supérieure à 21% du CA net (20,9% en 2019) et d'une conversion de l'EBITDA en free cash-flow supérieure à 50%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel