Ingenico group : Ajustement des termes de l'offre de Worldline

(CercleFinance.com) - Ingenico a annoncé proposer lors de son assemblée générale prévue le 26 mai de distribuer un dividende en numéraire de 1,20 euro par action. Sous réserve de son approbation, l'offre publique de Worldline sur les actions Ingenico sera ajustée en conséquence.



Pro forma de la distribution du dividende proposé, l'offre primaire porterait ainsi sur 11 actions Worldline et 152,1 euros en numéraire pour sept actions Ingenico, représentant un prix d'offre de 121,90 euros par action au 31 janvier.



Les actionnaires d'Ingenico pourront choisir entre l'une et/ou l'autre des branches subsidiaires, à savoir une offre d'échange secondaire, de 109 actions Worldline en échange de 57 actions Ingenico, et d'une offre d'achat secondaire de 121,90 euros par action Ingenico.



