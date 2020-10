Ingenico group : A reçu l'autorisation de la Commission européenne

(CercleFinance.com) - Worldline et Ingenico annoncent avoir obtenu hier l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations pour le projet d'acquisition d'Ingenico.



Cette autorisation est assortie de l'engagement de Worldline de procéder à des cessions limitées à quelques portefeuilles de contrats d'acquisition commerçants d'Ingenico en Autriche et en Belgique et de Worldline au Luxembourg. Ces contrats représentent un chiffre d'affaires annuel d'environ 25 millions d'euros.



' En conséquence de la réception de cette décision, qui constitue la dernière autorisation attendue de l'opération, l'Autorité des marchés financiers fera connaitre la date de la clôture de l'offre publique visant les titres Ingenico ' indique le groupe.



