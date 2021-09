Infotel : Hausse d'un tiers du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - Infotel publie au titre du premier semestre 2021 un résultat net de 6,3 millions d'euros, en hausse de 31,2%, et une marge opérationnelle courante (hors attribution gratuites d'actions) à 9,2% du chiffre d'affaires, contre 8,4% un an auparavant.



Dans un contexte de solide reprise de l'activité, il enregistre un chiffre d'affaires de 129,1 millions d'euros pour le premier semestre 2021, en croissance de 9% en comparaison annuelle, et dépassant son objectif d'une activité comparable à celle de 2019.



Infotel anticipe une poursuite de la croissance sur la fin de l'exercice. L'activité 2021 est ainsi attendue en hausse par rapport à celle de 2019, accompagnée d'une rentabilité opérationnelle courante au moins égale à celle de 2019.



