Implanet : Négocie l'acquisition d'un fabricant d'implants

(CercleFinance.com) - Implanet annonce aujourd'hui avoir conclu un accord de négociations exclusives en vue d'acquérir un fabricant européen d'implants destinés à la chirurgie du rachis.



Un tel rapprochement permettrait à Implanet d'élargir son portefeuille de produits propriétaires et de réaliser des synergies de commercialisation, d'organisation et de production avec un effet significatif sur les résultats du nouvel ensemble, estime l'entreprise.



'Afin de financer ce projet d'acquisition et d'accélérer notre développement, nous mettrons en place une ligne de financement obligataire de 5 ME', précise Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet.



Cette ligne d'obligations convertibles auprès de Nice & Green devrait permettre de financer l'acquisition et l'activité du nouvel ensemble en 2021 et 2022, assure l'entreprise.



