Implanet : En perte au premier semestre, le titre baisse

(CercleFinance.com) - La société de technologies médicales Implanet a annoncé hier soir une perte semestrielle réduite, tout en prévenant que la situation sanitaire ne facilitait pas le retour à une activité chirurgicale normale.



Au premier semestre 2021, le chiffre d'affaires de ce spécialiste des implants vertébraux et des implants de chirurgies du genou s'est établi à 3,7 millions d'euros, en progression de 43%, notamment sous l'effet de l'acquisition stratégique d'Orthopaedic & Spine Development (OSD).



Sa perte nette s'établit à 1,8 million d'euros au 30 juin 2021, soit une réduction de 24% par rapport à -2,4 millions d'euros au 1er semestre 2020.



Implanet - désormais recentré autour de son activité rachis - assure que son activité devrait s'accélérer au second semestre 2021 du fait de la récente signature d'un contrat avec un des acteurs majeurs du secteur des implants rachidiens en Allemagne, ulrich medical.



Le titre reculait de plus de 10% mercredi matin, parmi les plus forts replis de la Bourse de Paris.



