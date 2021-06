Implanet : Contrat de distribution avec ulrich, en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Implanet annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de distribution en Allemagne aveculrich GmbH & Co. KGpour ses implants JAZZainsi que la plaque cervicale OSD.



Ce contrat de distribution couvrira l'Allemagne, premier marché européen du rachis dont le potentiel est estimé à 300 millions de dollars, ainsi que d'autres pays européens (Autriche, Scandinavie, Espagne et Royaume-Uni pour les plaques cervicales, Autriche et Suisse pour les implants JAZZ).



Les sociétés préparent désormais ensemble le lancement des produits par ulrich medicaldans le courant du dernier trimestre de 2021.



'Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement (...) et démontre notre capacité à commercialiser, directement ou en partenariat à l'international, des technologies conformes aux standards les plus élevés du marché', a commenté Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet.



