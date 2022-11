Implanet : Accord de distribution en Chine avec Sanyou Medical

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Implanet annonce aujourd'hui la signature d'un accord de distribution de sa gamme JAZZ® en Chine et d'un partenariat technologique avec Sanyou Medical.



'Nous sommes fiers de renforcer encore davantage ce partenariat stratégique liant nos deux groupes, cette fois-ci au niveau commercial et technologique', indique Ludovic Lastennet, directeur général.



Selon lui, l'accord de distribution permettra la commercialisation de l'ensemble de la gamme JAZZ® en Chine pour laquelle les dossiers réglementaires sont déjà en cours d'initiation auprès des autorités sanitaires chinoises.



Les deux partenaires prévoient aussi de développer conjointement une gamme de systèmes de fixation 'inédite et innovante' à destination des marchés occidentaux.



En outre, 'ce rapprochement va nous permettre d'accéder rapidement à des technologies et des savoir-faire de premier plan en matière de chirurgie du rachis', ajoute le responsable.





