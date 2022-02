Implanet : 1ère pose du dispositif JAZZ PF aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Implanet annonce aujourd'hui les premières poses aux États-Unis de la toute dernière innovation JAZZ PF, issue de sa gamme JAZZ.



Implanet précise que le dispositif JAZZ PF permet au chirurgien de créer une transition en douceur avec les structures postérieures de la colonne vertébrale en prévention de la cyphose jonctionnelle proximale (PJK), un syndrome qui constitue une grave complication précoce de la chirurgie rachidienne chez l'adulte.



Les études montrent que jusqu'à 40% des patients ayant subi une chirurgie rachidienne de déformation ont été atteint de PJK et doivent être réopérés.



Marquée CE et bénéficiant de l'autorisation réglementaire de laFood and DrugAdministration(FDA) aux États-Unis, JAZZ PF est adaptable sur l'ensemble des systèmes de fixation rachidien du marché.





