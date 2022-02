Imerys : Berenberg maintient l'achat, objectif 51 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé jeudi sa recommandation d'achat sur le titre Imerys, qu'il assortit d'un objectif de cours de 51 euros, suite à une rencontre avec l'équipe de direction du spécialiste français des minéraux.



'Le ton du management a été dans l'ensemble positif, avec la mention d'une demande solide sur les principaux marchés finaux du groupe', souligne l'intermédiaire allemand dans une note envoyée à ses clients.



'A l'exception notable du secteur de l'automobile, la direction est confiante dans sa capacité à répercuter ses hausses de coûts en 2022, tout en maintenant ses dépenses sous contrôle', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.