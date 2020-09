Iliad : Perd 4% malgré des bons chiffres trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre perd plus de 4% en début d'après-midi après l'annonce de son chiffre d'affaires.



Oddo estime qu'Iliad a publié des chiffres T2 et S1 2020 sensiblement supérieurs aux attentes : des revenus de service en ligne avec des revenus fixes de 672 ME au T2 (+2.2%) et des revenus mobiles à 514 ME (+0.9% dont l'impact COVID est estimé par la société à 20 ME).



' L'EBITDAaL S1 ressort 8% au-dessus des attentes à 876 ME ME (vs ODDO BHF : 818 ME et consensus : 814 ME) du fait principalement de l'Italie qui ne perd 'que' 84 ME vs -130 ME estimés ' indique le bureau d'analyses.



Oddo estime qu'Iliad revient sur des rythmes de croissance fort en CA comme en EBITDAaL et l'Italie se rapproche plus vite que prévu du break even.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 210 E.



' En termes de guidances, Iliad a révisé à la hausse son objectif d'abonnés fixes pour la France en 2024 (>5m vs 4,5m préc). Il confirme par ailleurs pour 2020 viser une marge d'EBITDAaL pour la France >40% mais accélère ses investissements, ce qui conduit le management à abaisser son objectif d'EBITDAaL -Capex pour 2020 (>700mE vs >800mE préc) et 2021 (900mE vs 1MdE préc) ' indique Invest Securities.



