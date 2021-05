Iliad : Offre Fibre Free lancée sur les RIP du Poitou

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Iliad annonce que son offre Fibre Free devient accessible pour les habitants desservis par Poitou Numérique qui regroupe les Réseaux d'Initiative Publique (RIP) des Deux-Sèvres (Deux-Sèvres Numérique) et de la Vienne (Vienne Numérique).



Sur le réseau public de Poitou-Numérique, Free propose ainsi son offre Fibre à 20.000 logements. Cet été, Free sera présent sur les 30.000 logements déjà déployés par Poitou-Numérique dans ces deux départements et sur les 85.000 que compteront ces RIP à terme.



Les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà disponibles sur 160.000 logements dans les agglomérations de Poitiers, Niort et Châtellerault (zones AMII). Cet été, Free proposera son offre Fibre à plus de 190.000 foyers dans ces deux départements.



