Iliad : Nouvelle mesure pour les abonnés face à la crise

(CercleFinance.com) - Afin d'accompagner au mieux ses abonnés pendant cette période, Free annonce quadrupler le volume d'Internet mobile en 4G depuis l'Europe inclus dans leur Forfait mobile Free (15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox sinon 19,99 euros par mois).



'Les abonnés au Forfait mobile Free actuellement bloqués en Europe bénéficient ainsi dès aujourd'hui jusqu'à 100 Go/mois de data en 4G depuis la zone Europe, au lieu des 25 Go mensuels', précise la filiale de l'opérateur télécoms Iliad.



Cette mesure s'applique à l'ensemble du parc d'abonnés au Forfait Free et ce, à compter du 31 mars jusqu'au 30 avril. Les abonnés concernés n'ont aucune procédure à suivre, l'ajustement de leur Forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement.



