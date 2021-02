Iliad : La fibre Free arrive en Ardèche et dans la Drôme

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Free officialise aujourd'hui son arrivée sur le Réseau d'Initiative Publique (RIP) Ardèche Drôme Numérique (ADN).



D'ici trois mois, Free sera présent sur 100% de la zone actuellement déployée par le réseau public ADN. La totalité des 23 000 logements déjà déployés pourra alors souscrire aux offres Fibre Free, assure l'opérateur.



La commercialisation commencée il y a plusieurs mois concerne aujourd'hui plus de 17 000 logements répartis sur une trentaine de communes.



Free confirme sa volonté d'être présent sur l'ensemble du territoire et de pouvoir ainsi proposer aux Français une offre fibre.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.