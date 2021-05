Iliad : La 5G de Free débarque à Poitiers

(CercleFinance.com) - L'opérateur télécoms Free, filiale d'Iliad, a annoncé lundi la poursuite du déploiement de son réseau de téléphonie de nouvelle génération avec l'activation de la 5G à Poitiers.



Dans un communiqué, Free estime qu'il sera en mesure de couvrir dès demain près de 80% de la population de la ville du centre-ouest de la France avec son réseau de dernière génération.



L'opérateur revendique actuellement le plus grand réseau mobile 5G dans l'Hexagone avec 8798 sites actifs, une couverture qui concerne à la fois des territoires ruraux et des zones urbaines.



