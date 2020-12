Iliad : Free lance son offre 5G

(CercleFinance.com) - Free lance aujourd'hui son offre 5G et fait savoir qu'il propose 'le seul forfait qui inclut la 5G sans surcoût avec l'Internet mobile illimité pour les abonnés Freebox'.



L'opérateur précise par ailleurs qu'il bénéficie du 'plus grand réseau 5G en France avec 5 255 sites actifs couvrant déjà près de 40% de la population'.



L'opérateur indique avoir 'décidé de démocratiser l'accès à la 5G en maintenant ses prix, en augmentant le volume de données (fair use data) et en incluant la 5G dans le Forfait Free'.



