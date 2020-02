Iliad : Finalise la cession de 51% d'IFT à InfraVia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Iliad annonce ce soir avoir finalisé la mise en oeuvre de son partenariat stratégique avec InfraVia, au travers de la cession de 51% d'Investissements dans la Fibre des Territoires (IFT) à InfraVia.



Cette cession a été effectuée pour une valeur d'entreprise à 100% d'environ 600 millions d'euros.



'Créée à l'occasion du partenariat, IFT est une société dédiée à la gestion active des lignes fibres qui assure l'acquisition et l'exploitation des tranches de co-financement FTTH dans les zones moyennement denses et peu denses. Cette société dédiée fournit à Free, dans le cadre d'un contrat de services de très long terme, l'ensemble des services d'accès et d'informations aux prises cofinancées et pourra également fournir les mêmes services à des opérateurs tiers', détaille Iliad.



