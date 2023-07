Iliad : Cession de sa participation de 30% dans OTP

(CercleFinance.com) - Iliad annonce la cession de sa participation résiduelle de 30% dans On Tower Poland (OTP), la société gérant les infrastructures passives de télécommunications mobiles en Pologne, au Groupe Cellnex. Cette cession a été réalisée sur une valeur de 2,3 milliards de zlotys, soit environ 510 millions d'euros (avant impôts).



' Cette cession fait suite à la finalisation, le 1er avril 2021, de la transaction portant sur la cession au Groupe Cellnex de 60% d'OTP, et d'une cession complémentaire (de 10% d'OTP) le 28 février 2022. La participation résiduelle de 30% cédée ce jour par le Groupe était comptabilisée au bilan en ' actifs détenus en vue d'être cédés ' ' indique le groupe.



