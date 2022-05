Ige + xao : Fusion-absorption par Schneider Electric réalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - IGE+XAO annonce que les assemblées générales, tenues les 4 et 5 mai, ont approuvé la fusion-absorption d'IGE+XAO par Schneider Electric, sur la base d'une parité d'échange de cinq actions Schneider pour trois titres IGE+XAO.



La fusion-absorption entraînant la dissolution sans liquidation d'IGE+XAO a pris effet ce jeudi à l'issue de l'assemblée générale annuelle de Schneider Electric, étant précisé qu'elle sera, sur le plan comptable et fiscal, rétroactive au 1er janvier 2022.



Les nouvelles actions Schneider Electric résultant de l'opération seront admises aux négociations sur le compartiment A d'Euronext Paris le 10 mai, date à laquelle les actions IGE+XAO auront été radiées d'Euronext Paris.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.