Id logistics group : OVH sort du SBF120 et est remplacé par le champion de la logistique ID Logistics

(BFM Bourse) - ID Logistics intégrera le deuxième indice phare de la Bourse de Paris le lundi 19 juin, à l’ouverture du marché. OVH en sort après un parcours compliqué depuis son introduction en Bourse.

La dernière décision de l'opérateur boursier Euronext sur la composition du CAC 40 anime sans aucun doute cette fin de semaine à la Bourse de Paris. Il s'agit d'un vrai événement puisque que le CAC 40 n'avait pas connu de nouvel arrivant depuis Eurofins Scientific en septembre 2021. Edenred, le spécialiste des solutions de paiements dans le monde de l'entreprise, connu du grand public pour sa marque Ticket Restaurant remplacera Vivendi.

Mais le deuxième plus grand indice de la Bourse de Paris a aussi eu le droit à son ménage de printemps. ID Logistics fera son entrée le 19 juin sur le deuxième plus grand indice de la Bourse de Paris, évinçant au passage OVH du SBF 120.

Le carton ID Logistics

Le champion bucco-rhodanien de la logistique dite "contractuelle" (le groupe gère la chaîne logistique de ses clients, avec par exemple des acteurs dans l'e-commerce, l'agro-alimentaire ou le bricolage) va donc rejoindre le SBF 120 quelques jours avant l'été. Bien qu'en légère baisse depuis le début de l'année, le titre du groupe fondé en 2001 a réalisé un parcours boursier impressionnant ces dernières années. Cotant actuellement 260 euros, ID Logistics a vu sa valeur boursière plus que décupler depuis son introduction en Bourse en 2012 à un prix de 21 euros par action.

"L’entrée d’ID Logistics au SBF 120 marque une étape significative dans notre développement. C'est la reconnaissance de notre croissance ininterrompue depuis 20 ans grâce à un positionnement de spécialiste sur le marché de la logistique contractuelle et de nos performances financières qui génèrent de la valeur pour nos actionnaires", explique Eric Hémar, président directeur-général d’ID Logistics.

ID Logistics imprime un rythme de croisière qui donne le sourire aux investisseurs. Ses revenus ont crû pour la 21e année consécutive en 2022 (+31,9% en données organiques à 2,48 milliards d'euros) - un chiffre multiplié par plus de 4,5 sur les 10 dernières années.

Au fil des années, le groupe basé à Orgon s'est en effet imposé au niveau européen comme un des principaux acteurs de la logistique contractuelle. A coups d'acquisitions bien ciblées, ID Logistics gère désormais 375 sites implantés dans 18 pays représentant près de 8 millions de mètres carrés opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique.

Grosse panne pour OVH

En revanche, c'est la désillusion pour OVH dont la jeune vie boursière est déjà semée d'embuches. Et ce, bien avant l'introduction en Bourse. Deux jours avant ses premiers pas boursiers, une panne importante en raison d'une "erreur humaine" avait provoqué la mise hors service de milliers de sites internet hébergés chez OVH. Et six mois avant l'entrée en Bourse d'OVH, un important incendie avait ravagé le centre de données strasbourgeois du groupe.

Deux ans après cet incendie, les décisions de justice ont d'ailleurs commencé à tomber. En février dernier, le tribunal de commerce de Lille Métropole a par exemple condamné OVH à verser à une entreprise spécialisée dans le courtage de travaux plus de 100.000 euros au titre des préjudices subis.

Pourtant, OVH avait réussi à faire oublier ces multiples déconvenues, avec un parcours boursier assez convaincant sur ses premiers mois de cotation. Au terme d'un spectaculaire "rallye de Noël", le titre avait atteint un sommet dès la première séance de l'année 2022, grimpant à plus de 28 euros le 3 janvier. Le groupe était entré en Bourse en octobre 2021 sur la base d'un prix d'introduction de 18,50 euros par action. Mais plus d'un an et demi plus tard, OVH évolue sous les 10 euros à ses plus bas historiques, sanctionné par une trajectoire de résultats peu convaincante. Le dossier n'a pas non plus échappé au mouvement de fond qui a laminé les valeurs technologiques en 2022, dont les cours sont aussi très sensibles à l’évolution des taux d’intérêt.

L'année 2023 n'a pas débuté sous les meilleurs auspices pour OVH. En mars dernier, plusieurs fonds d'investissement ont décidé de se délester de leurs actions OVHcloud. Puis un mois plus tard, le groupe a annoncé une marge semestrielle inférieure aux attentes, le conduisant à abaisser l'ensemble de ses perspectives pour l'exercice 2022-2023 clos en août prochain. Pour justifier cet avertissement sur ses résultats annuels, le groupe a évoqué le contexte macroéconomique volatil et le décalage de certains projets sur fond de baisse de la demande.

Selon un spécialiste, cet abaissement des ambitions d'OVH ne constituait pas une surprise, mais avance "qu'au-delà de l'exercice 2022-2023 [ils] devraient s'améliorer mais le marché, pour le moment, se concentre sur le court terme". Pour Derric Marcon, analyste chez Société générale cité par Reuters, "les investisseurs (...) se demanderont si un challenger ou un acteur de niche comme OVH peut continuer à croître autant qu'il l'a dit dans un contexte où d'autres disent que ça ralentit".

Depuis cet avertissement sur résultats, OVH peine à se remettre en selle. Et la décision d'Euronext d'évincer le titre du SBF 120 pourrait encore plus alimenter le climat de défiance qui pèse actuellement sur le dossier.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse