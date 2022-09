Id logistics group : Les récentes acquisitions dopent les résultats semestriels d'ID Logistics

(BFM Bourse) - Le spécialiste français de la logistique contractuelle poursuit sa dynamique de croissance, les dernières acquisitions réalisées par le groupe ont joué leur rôle de locomotive. ID Logistics anticipe une croissance rentable au second semestre 2022.

Le spécialiste de la logistique contractuelle vient d'annoncer une progression de l’ensemble des indicateurs financiers au cours de son premier semestre 2022. Créé en 2001, le groupe originaire du Vaucluse s'est imposé au niveau européen comme un des principaux acteurs de la logistique contractuelle. A coups d'acquisitions bien ciblées, ID Logistics gère désormais 360 sites implantés dans 18 pays représentant près de 8 millions de mètres carrés opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique.

Publiés mercredi après Bourse, les résultats semestriels du groupe font ainsi état d'une forte croissance du chiffre d'affaires (+32,2% en organique) à 1,18 milliard d'euros. Cette performance intègre les effets périmètre post acquisition de GVT au Benelux, Colisweb en France et Kane Logistics aux Etats-Unis, et un effet de change favorable sur le semestre. Retraitée de ces éléments, la croissance de l’activité demeure soutenue avec des revenus semestriels en augmentation de 15,3% à données comparables.

Bénéficiant de l'intégration de Colisweb, les ventes semestrielles ont progressé de 12,3% à 422,9 millions d'euros dans l'Hexagone. A l'international, elles affichent une croissance de 46,7% à 757,7 millions d'euros. Les performances d'ID Logistics hors de France sont tirées par l'activité de GVT, société acquise au Benelux en décembre 2021 et de Kane Logistics, société acquise aux Etats-Unis fin mars dernier. Retraitée des effets périmètre et de change positifs au cours du semestre, la croissance reste dynamique avec une progression de 21,9% à données comparables.

"Les bonnes performances commerciales et financières que nous avons réalisées au cours du premier semestre 2022 sont le fruit de notre croissance organique, de notre capacité à accompagner nos clients et de la pertinence de nos trois récentes acquisitions", commente Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics.

Une croissance rentable

Le groupe a poursuivi l’amélioration de sa rentabilité opérationnelle avec un résultat opérationnel courant en croissance de 52,7% à 42,3 millions d'euros contre 27,7 millions d'euros au 1er semestre 2021, soit une marge opérationnelle courante de 3,6%, en progression de 50 points de base. Les récentes acquisitions de ColisWeb en France, de GVT et Kane Logistics à l'international ont un effet relutif sur la rentabilité tout comme la bonne montée en productivité des dossiers démarrés en 2021. Au total, le résultat net part du groupe ressort à 18,3 millions d'euros au cours du 1er semestre 2022, soit une croissance de 41,9% par rapport au 1er semestre 2021.

Une histoire de croissance

Peu loquace quant à ses perspectives annuelles, ID Logistics indique toutefois maintenir un bon rythme de développement. La société rappelle également se concentrer sur la montée en productivité des dossiers récents et sur la maîtrise des démarrages de l’année 2022.

Dans la continuité d’un premier semestre 2022 dynamique et de ses bonnes performances commerciales et financières, ID Logistics reste attentif à l’évolution de la situation macro-économique et aux besoins d’accompagnement de ses clients. Le spécialiste de la logistique s’attache désormais à concrétiser les opportunités de développement liées à l'intégration de dernières acquisitions (Colisweb, GVT et Kane Logistics).

Dans un contexte qui s’annonce exigeant, ID Logistics affirme être en mesure de poursuivre une croissance rentable au second semestre 2022. La société rappelle que ses activités bénéficient traditionnellement d’une rentabilité plus favorable au second semestre.

En 2021, les revenus d'ID Logsitics ont crû pour la 20e année consécutive en 2021 (+17% en données organiques à 1,91 milliard d'euros) - un chiffre multiplié par plus de 4 sur les 10 dernières années.

En Bourse, ID Logistics ne profite pas de cette publication semestrielle et cède 4,50% à 266,50 euros jeudi vers 15h15, enchaînant une quatrième séance de baisse. Le dossier cède 28% depuis son pic historique de 370 euros inscrit en tout début d'année.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse