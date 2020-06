I.ceram : Le titre monte après un brevet aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - L'action I.Ceram s'inscrit en forte hausse lundi après l'annonce de l'obtention d'un brevet pour un implant sternum en alumine poreuse auprès du bureau américain des brevets et des marques.



Le titre du spécialiste limougeaud des implants en céramique gagne actuellement 8,5%, soit l'une des meilleures performances de la Bourse de Paris.



Le brevet octroyé par l'United States Patent and Trademark Office (USPTO) constitue une 'première étape' en vue de sa commercialisation aux Etats-Unis, explique le groupe dans un communiqué.



Déjà brevetée en France (2017) et en Europe (2019), la technologie d'I.Ceram est désormais protégée outre-Atlantique pour une durée de 20 ans.



