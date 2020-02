Icade : Résultat net presque doublé en 2019

(CercleFinance.com) - Icade publie pour 2019 un résultat net part du groupe de 300,2 millions d'euros, en hausse de 93,7%, et un cash-flow net courant par action en hausse de 2,1% à 5,26 euros dans un contexte de forte hausse du volume des cessions.



Le résultat net récurrent foncières (RNR EPRA) ressort à 358,7 millions d'euros, en hausse de 5,8% (+6% par action) dont 238,9 millions pour la foncière tertiaire (+3,5%) et 119,8 millions pour la foncière santé (+10,7%).



Le dividende proposé en assemblée générale s'élève à 4,81 euros par action, en hausse pour la quatrième année consécutive (+29% depuis 2015). Pour 2020, Icde prévoit un cash-flow net courant groupe par action en croissance d'environ 5% hors effet des cessions 2019.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

