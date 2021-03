Icade : Promesse d'acquisition en Espagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Icade annonce la signature par Icade Healthcare Europe, véhicule détenu à 59%, d'une promesse auprès du groupe Amavir portant sur l'acquisition de deux maisons médicalisées pour personnes âgées en Espagne pour environ 22 millions d'euros droits inclus.



Les deux établissements, dont la livraison est prévue au deuxième trimestre 2022 pour l'un et au deuxième trimestre 2023 pour l'autre, sont situés à Madrid et Ciudad Real et représentent un total de 311 lits pour une surface de 16.320 m².



'La finalisation de ces acquisitions est attendue entre fin 2022 et le premier semestre 2023, à la livraison des établissements, après obtention des autorisations usuelles nécessaires à leur exploitation', précise la société foncière.



