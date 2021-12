Icade : Opérations pour Icade Santé en Italie et en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Icade annonce que sa foncière santé a signé une promesse pour l'acquisition d'un portefeuille de quatre hôpitaux en Italie, dans le cadre d'une opération de sale and lease back avec Gruppo Villa Maria, pour 85 millions d'euros droits inclus.



Toujours en Italie, Icade Santé a finalisé auprès de KOS l'acquisition, pour environ 13 millions d'euros droits inclus, d'une maison de retraite située à Macerata dans la région des Marches, après livraison et obtention des autorisations d'exploitation.



Enfin, elle a signé une promesse en vue de l'acquisition d'une maison de retraite médicalisée à Durlangen (Land de Bade-Wurtemberg) auprès d'un promoteur allemand pour un montant de l'ordre de 14 millions droits inclus.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.