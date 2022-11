Icade : Objectif de cash-flow relevé pour 2022

(CercleFinance.com) - Icade a annoncé lundi avoir revu à la hausse son objectif de cash-flow net courant pour 2022, mettant en avant des fondamentaux 'très solides' à l'approche de l'exercice 2023.



Le groupe immobilier dit désormais prévoir un cash-flow net courant (CFNC) par action en hausse de 7% hors effet des cessions cette année, contre une précédente prévision établie à 4%.



Le promoteur - qui souligne sa 'résilience' et sa 'capacité d'adaptation' au nouvel environnement économique - précise que son CFNC devrait ressortir en croissance de 3% en tenant compte de l'effet des cessions.



Pour son activité de foncière santé, Icade dit viser une croissance comprise entre +5,7% et 6% en valeur pour l'ensemble de l'exercice.



Il confirme par ailleurs son objectif d'une progression du dividende située entre 3% et 4% au titre de l'exercice 2022.



Dans un communiqué publié à l'occasion de sa journée d'investisseurs, qui se tiendra dans la matinée, le groupe met en évidence la solidité de ses performances opérationnelles dans un contexte 'particulièrement complexe depuis 2020'.



Icade indique faire preuve de sa confiance, assurant qu'il restera 'résilient' en 2023.



Alors que son programme stratégique 2019-2022 est sur le point de s'achever, Icade a prévu de dévoiler un nouveau plan à moyen-terme le 20 février à l'occasion de la publication des résultats annuels 2022.



Suites à ces annonces, l'action Icade progressait de 1,4% lundi matin, dans un marché parisien en repli de 0,5%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ICADE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok