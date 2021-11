Icade : Nouveau relèvement de prévisions annuelles

(CercleFinance.com) - Icade gagne plus de 1% après un nouveau relèvement -le deuxième de l'année- de ses prévisions de cash-flow net courant (CFNC) pour 2021, à l'occasion de sa journée investisseurs où il s'est dit en ligne avec sa feuille de route 2022.



Le groupe immobilier anticipe désormais un CFNC groupe par action en croissance d'environ +8%, hors effet des cessions 2021, (contre +5% précédemment) et d'environ +5% y compris l'effet des cessions 2021 (contre +3% précédemment).



Icade ajoute que le CFNC 2021 de la foncière santé sera légèrement supérieur à 251 millions d'euros, et il confirme sa politique de dividende 2021 en hausse de 3% (proposition définitive du conseil d'administration à l'AG d'avril 2022).



