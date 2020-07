Icade : Notations de crédit confirmées chez S&Ps

(CercleFinance.com) - Icade annonce qu'à l'occasion de sa revue annuelle, l'agence de notation américaine Standard & Poor's a confirmé les notations BBB+ / A-2 / perspective stable du groupe immobilier et de sa filiale Icade Santé.



'Ces notations confortent la solidité de la signature de crédit d'Icade et de sa filiale et donc, leur capacité à financer leur développement à court et moyen terme dans des conditions financières attractives', commente-t-il.



