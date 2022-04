Icade : 'le titre est sous-valorisé' selon Invest Securities

(CercleFinance.com) - L'analyste souligne que malgré une nouvelle baisse du taux d'occupation de la foncière tertiaire au 1er trimestre (-50pb à 87,5%), le management vise toujours un taux d'occupation d'au moins 90% à fin 2022, en partie grâce au remplissage de ses derniers actifs livrés.



' Le groupe espère toujours finaliser l'IPO d'Icade Santé en 2022 malgré les inquiétudes réglementaires pesant sur les Ehpads. Malgré la mise en place de mesures spécifiques pour lutter contre la hausse des coûts de construction, la visibilité sur les volumes et marges de promotion se réduit ' indique Invest Securities.



' Le titre nous semble toujours sous-valorisé (décote implicite sur la foncière tertiaire de plus de 50% et rendement du dividende 2021 de 7,1%) ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities confirme son objectif de cours de 77E et sa recommandation à l'achat sur le titre.



