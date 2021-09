Icade : Lancement de l'introduction en Bourse d'Icade Santé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Icade, actionnaire d'Icade Santé à hauteur de 58,3%, annonce que l'AMF a approuvé le prospectus relatif à l'introduction en Bourse d'Icade Santé, opération qui comprend une offre primaire de 800 millions d'euros.



Le groupe immobilier pourra, en outre, céder des actions, pouvant conduire à un flottant de 15,5% maximum, représentant un nombre d'actions maximum de 1.421.988. La fourchette indicative de prix applicable s'établit entre 115 et 135 euros par action.



La période de souscription pour l'offre à prix ouvert se déroulera du 22 au 29 septembre inclus et celle pour le placement global, du 22 au 30 septembre (midi). La fixation du prix est prévue le 30 septembre et la cotation sur Euronext Paris (compartiment A), le 1er octobre.



Post introduction en Bourse, Icade restera l'actionnaire de contrôle d'Icade Santé et continuera donc à consolider la filiale selon la méthode de l'intégration globale. Il a l'intention de soutenir l'ambition de croissance d'Icade Santé.



