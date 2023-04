Icade : La promotion pèse au 1er trimestre, recul du titre

(CercleFinance.com) - Icade a fait état lundi d'une baisse de plus de 12% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, son pôle de promotion immobilière ayant notamment pâti de la remontée des taux d'intérêt.



A fin mars, le chiffre d'affaires de la société foncière, qui a pour actionnaire de référence la Caisse des Dépôts, ressort à 296,6 millions d'euros, contre 337,7 millions un an plus tôt.



Dans le détail, le repli limité de 2,8% de l'activité foncière (revenus locatifs) a été aggravé par la chute de 16% des ventes de la division de promotion, tout particulièrement du côté de l'immobilier résidentiel.



La société a néanmoins déclaré que son plan de cession pour 2023 était 'bien engagé' après la signature de deux promesses de vente pour plus de 100 millions d'euros sur des bureaux situés à Marseille.



L'opération porte à près de 150 millions d'euros le volume total de cessions engagé pour l'exercice.



Suite au versement d'un dividende au titre de l'exercice 2022 de 4,33 euros par action, payé intégralement en numéraire, le montant du dividende exceptionnel lié à la cession d'Icade Santé sera, lui, précisé en juillet prochain.



Après cette publication trimestrielle, l'action Icade cédait un peu plus de 1% lundi matin en ourse de Paris, ramenant la capitalisation du groupe sous les 3,2 milliards d'euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

