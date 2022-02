Icade : Invest Securities reste à achat après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 77 euros sur Icade, après des résultats annuels 'tirés par la normalisation de l'activité de promotion et la très bonne tenue du patrimoine de santé'.



'Le patrimoine de bureaux a continué à souffrir de son positionnement mais la foncière anticipe néanmoins un rebond de son taux d'occupation en 2022. Les inquiétudes autour d'Orpea devraient, in fine, avoir un impact très modéré sur Icade Santé', estime l'analyste.



'Malgré ses faiblesses, le titre nous semble toujours faiblement valorisé (décote implicite de 55% sur la foncière tertiaire)', ajoute-t-il, précisant en outre qu'une introduction en bourse (IPO) d'Icade Santé est toujours envisagée en 2022.



