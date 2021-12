Icade : Invest Securities ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Icade et rehausse son objectif de cours de 75,3 à 77 euros, nouvelle cible qui traduit un multiple de 13,4 fois son CFNC normatif 2025 et un 'rendement confortable et sécurisé de 6,2% à cet horizon'.



Après la journée investisseurs, le bureau d'études note que la présentation a été marquée par un ton qui s'affirme sur les perspectives à moyen terme, et qu'Icade attend notamment un taux de croissance du CFNC/action 2020-2025 de +4,5%/an.



'Afin d'y parvenir, Icade devra entre autres jongler entre la poursuite de la rotation d'actifs de la foncière tertiaire et la sécurisation de l'ambitieux plan d'investissement d'Icade Santé via une nouvelle tentative d'introduction en 2022', note l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.