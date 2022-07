Icade : Hausse de 68% du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - Icade publie un résultat net part du groupe en hausse de 68% à 351 millions d'euros pour les six premiers mois de 2022, ainsi qu'un cash-flow net courant (CFNC) en hausse de 7,1% à 205 millions d'euros (+5% en euros par action à 2,7 euros).



Le chiffre d'affaires du groupe foncier et promoteur immobilier s'est accru de 6,3% à 823 millions d'euros en part du groupe, et son ANR NDV a progressé de 13,8% sur six mois (et de 19,9% sur un an), pour s'établir à 103 euros par action à fin juin.



Icade confirme ses objectifs annuels, dont un CFNC par action en croissance d'environ 4% hors effet des cessions 2022, et un dividende 2022 en augmentation de l'ordre de 3/4%, sous réserve de la validation par l'assemblée générale de 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ICADE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok