Icade : Croissance de 25% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Icade annonce un chiffre d'affaires de plus de 1,22 milliard d'euros au titre des neuf premiers mois de 2021, en augmentation de 25,2% en comparaison annuelle (+24,2% à périmètre constant) et de 20,2% par rapport à la même période en 2019.



Le groupe immobilier affiche des revenus locatifs en hausse de près de 4% vers 525 millions d'euros (+1,9% pour la foncière tertiaire et +6,6% pour la foncière santé), ainsi qu'un chiffre d'affaires promotion de 689,2 millions, en croissance de 47%.



Icade confirme ses objectifs rehaussés en juillet, dont un CFNC Groupe par action en hausse d'environ +6% hors effet des cessions 2021, soit environ +3% y compris l'effet des cessions 2021, ainsi qu'un dividende 2021 en hausse de +3%.



