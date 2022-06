Icade : Cession de l'immeuble Gambetta finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Icade annonce avoir finalisé la cession de l'immeuble Gambetta (Paris 20e) pour 219 millions d'euros, transaction qui a fait l'objet d'une promesse synallagmatique de vente signée avec des fonds gérés par Primonial REIM France le 7 mars dernier.



Cet immeuble de près de 20.000 m², dont 16.000 m² de bureaux entièrement loués à Publicis et 4.000 m² de commerces, a été restructuré en 2019 et est doté des meilleurs standards techniques et environnementaux, selon Icade.



Cette cession permet à la foncière tertiaire de progresser significativement dans la réalisation de son plan de cession 2022, dont le produit sera affecté au financement de nouvelles opérations de développement et au désendettement du groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.