Icade : Baisse de 10% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Icade affiche au titre des trois premiers mois de 2020 un chiffre d'affaires de 271,9 millions d'euros, en baisse de 10% en données brutes et de 13,9% à périmètre constants, par rapport à la période correspondante en 2019.



Si le chiffre d'affaires promotion a chuté de 31,9% à 101,1 millions d'euros, les revenus locatifs de foncières ont augmenté de 7,8% (+2,4% à périmètre constant) à 169 millions, avec des progressions de 2,6% en foncière tertiaire et de 15,3% en foncière santé.



Indiquant que de nombreuses mesures sont mises en place sur l'ensemble des activités pour faire face à la crise, Icade maintient la suspension de la guidance et des priorités 2020, et précise que les impacts financiers sont en cours de chiffrage.



